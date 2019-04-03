Апелляционный суд признал незаконной ликвидацию банка "Хрещатик"

Судьбу финучреждения решит Верховный суд.

В судах продолжается обжалования банкротства и ликвидации банка "Хрещатик" и уже Апелляционный суд согласился с решением суда первой инстанции об отмене ликвидации финучреждения.

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Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Фонд отметил, что в таких условиях неопределенности прекращают выплаты вкладчикам гарантированных сумм в размере 200 тысяч гривень и оставил уполномоченное лицо, которое будет заниматься сохранением активов банка.

Решение Апелляционного суда обжалуют в Кассационном административном суде в составе Верховного суда, и уже там решится - ликвидация банка продлится, или "Хрещатику" вернут лицензию и назначат новых руководителей.

Напомним, ликвидация "Хрещатика" началась 6 июня 2016 года и по состоянию на начало марта текущего года гарантированные суммы возмещения получили 97,3% вкладчиков банка.