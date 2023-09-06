В ведомстве рассказали на каком этапе сейчас ремонтные работы.

Советница министра энергетики Елена Зеркаль во время эфира Business Breakfast от Forbes заявила о якобы неготовности ТЭС Украины к новому отопительному сезону.

Однако позже в Минэнерго сообщили, что это не соответствует действительности, а сама Зеркаль уже не советница министра.

Отметим, что, по словам Зеркаль, украинские электросети готовы к зиме на 98%, атомные электростанции - на 70%, а тепловые электростанции – на около 30% от плана. Тогда же она предупредила о необходимости ускорения восстановления объектов генерации, иначе Украина не сможет пройти зиму без отключений электроэнергии. Зеркаль утверждает, что план восстановления выполнен на 1/3 и даже не началось строительство защитных сооружений от атаки дронов.

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"Информация, приведенная ею относительно состояния ремонтной кампании на энергетических объектах, не соответствует действительности", - отметили в министерстве.

В ведомстве сослались на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля, что сейчас отремонтировано пять атомных блоков мощностью 4,4 ГВт. Еще четыре блока на 3,4 ГВт еще на ремонте. Кроме того, отремонтированы и находятся на ремонте 24 энергоблока тепловых электростанций, которые составляют 62% от общего количества. По словам премьера, теплоэлектроцентралей отремонтировано 70%, еще 30% сейчас в ремонте. Также отремонтировано и в ремонте 32 гидроагрегата, или 68% от мощности.

"Все эти данные Минэнерго свидетельствуют о том, что ремонтная кампания идет по плану. Со стороны компании Укрэнерго имеем почти 80% выполнения работ по ремонту магистральных сетей. В частности, высоковольтные подстанции уже восстановлены до уровня довоенного состояния", – заявил Шмыгаль.

Подготовка к отопительному сезону

4 августа 2023 года в НКРЭКУ заявили, что зима будет страшной, поскольку в Украине не восстановили и 2% от разрушенной энергосистемы.

Недавно Шмыгаль заявил, что правительство готовится к различным сценариям прохождения зимы.

На днях на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего рассмотрели подготовку украинской энергосистемы к зиме в условиях войны.

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