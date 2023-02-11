После вчерашней массированной атаки РФ Украина вернулась к аварийным отключениям света.

В воскресенье в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях свет не будут выключать, сообщает "Укрэнерго" в Telegram.

"На следующий день "Укрэнерго" не предоставляло ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет завтра не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в случае перегрузки сетей могут быть ограничения согласно стабилизационным графикам, отмечают энергетики.

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После вчерашней массированной атаки РФ Украина вернулась к аварийным отключениям света.

Массированная атака России 9 и 10 февраля - что известно

В ночь на 10 февраля Россия выпустила по Украине иранские дроны из оккупированных районов Запорожской области. Зафиксирован удар по Хмельницкой области. С 4:00 утра оккупанты начали терроризировать Украину ракетами.

С 21:50 9 февраля до 12:00 10 февраля враг совершил 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 - 43, Калибр - 28), а также до 35 ракет комплекса С-300.

По данным Министерства энергетики Украины, во время сегодняшнего массированного удара оккупанты попали в объекты тепловой и гидрогенерации и трансформаторы, во многих регионах применены аварийные отключения. Повреждены четыре теплоэлектростанции ДТЭК, пострадали энергетики.

Всего Украина потеряла 44% атомной генерации и три-четверти мощностей теплоэлектростанций из-за регулярных атак россиян. Премьер Денис Шмыгаль констатировал, что каждая вторая подстанция "Укрэнерго" была атакована за последние четыре месяца.

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