Из-за дефицита мощности больше всего отключений в Одесской и Львовской областях и Киеве.

Количество отключений электроэнергии в Украине уменьшилась на 42% по сравнению с концом января.

Как сообщает Министерство энергетики в Telegramканале,

сегодня, 7 февраля, ситуация с дефицитом доступной электрической мощности остается на уровне предыдущих суток. В то же время благодаря увеличению объемов производства электроэнергии, несмотря на похолодание, этот дефицит существенно ниже, чем в прошлый вторник.

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"Как следствие, количество обесточенных потребителей на утро вторника 07.02.2023 на 42% меньше, чем во вторник 31 января", - говорится в сообщении.

Из-за дефицита мощности наибольшая доля отключенных потребителей в Одесской и Львовской областях и в г. Киеве.

Пресс-служба сообщает, что в связи с боевыми действиями самая сложная ситуация с обесточиваниями в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях.

В то же время сложной остается ситуация с электроснабжением г. Одессы и Одесского района из-за сетевых ограничений, обусловленных аварией на одной из подстанций системы передачи.

Энергетики принимают все меры для скорейшей стабилизации ситуации и восстановления электроснабжения.

Отключения света в Украине из-за атак РФ: детали

Энергосистема Украины подверглась 13 вражеским ракетным атакам и 15 волнам атак БПЛА.

Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

В то же время на временно оккупированных территориях на юге страны расположено большинство ветровых и солнечных электростанций.

Кроме АЭС, остальные электростанции - это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где сейчас наибольший дефицит.

В ближайшее время ситуация с электроэнергией в Украине может ухудшиться. Это связано с тем, что из-за ухудшения погодных условий нагрузка на энергосистему возрастет.

Сейчас генерация в Украине выросла, но с понижением температуры растет и потребление электроэнергии. Поскольку следующая неделя, по прогнозам, будет холодной, отключения в столице могут стать более продолжительными, сообщил глава энергетической компании YASNO Сергей Коваленко.