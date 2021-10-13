За последние несколько недель цена на газ побила все рекорды.

Еврокомиссия "объявила войну" резкому росту мировых цен на энергоносители. Решение включает в себя ряд мер.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомисии

Для устранения последствий повышения цен на энергоносители и повышения устойчивости в будущем страны ЕС могут использовать ряд инструментов, среди которых поддержка домохозяйств, госпомощь компаниям и целевое снижение налогов. Кроме того, поддержка инвестиций в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность, изучение хранения энергии и закупка газа.

"В то же время мы определяем другие среднесрочные меры, чтобы наша энергетическая система была более устойчивой и более гибкой, чтобы противостоять любой волатильности в будущем в течение переходного периода. Нынешняя ситуация является исключительной, и внутренний энергетический рынок хорошо служил нам последние 20 лет. Но мы должны быть уверены, что он продолжит делать это и в будущем, реализуя европейский зеленый курс, повышая нашу энергетическую независимость и достигая наших климатических целей", - заявила комиссар по энергетике Кадри Симсон.

Читайте такжеЗа год цена импортного газа в Украине выросла в 3,8 раза: сколько голубое топливо стоило в сентябреТаким образом, ЕС продолжит развивать эффективную энергетическую систему, увеличив долю возобновляемых источников энергии. Согласно текущим данным, газ все еще сильно влияет на цену на электроэнергию.

"По общему мнению, текущая модель предельного ценообразования является наиболее эффективной, но необходим дальнейший анализ", - говорится в сообщении.

Также страны-члены ЕС обратили внимание на важность газовых хранилищ. На данный момент в ЕС есть хранилища на более чем на 20% от годового потребления газа.

Цены на газ и реакция ЕС

Пять стран Европейского Союза просят расследовать аномально высокие цены на газ.

Так, Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция в своем совместном заявлении призвали установить общие правила покупки газа, чтобы смягчить резкий скачок цен на газ.

Среди основных причин рекордного роста цен на природный газ в Европе - низкие запасы газа в хранилищах из-за холодной зимы и слабые темпы закачки, вызванные дефицитом предложения.

Кроме того, рекордно высокими являются и цены на уголь. С начала года его стоимость выросла вдвое – до 200 долларов за тонну.

По состоянию на 6 октября, газ в Европе продавали почти по 2 тысячи долларов за тысячу кубов, что стало абсолютным рекордом.

Автор: Анастасия Горбачева