Украинцы смогут купить газ в региональных газсбытов дешевле, чем у «Нафтогаза»

Стоимость ресурса, предложенная газсбытами для украинцев в размере 4,49 грн за куб. м, ниже от объявленного ранее «Нафтогазом» тарифа «Годовой» в 4,73 грн за куб. м.

Региональные газовые компании (ггазсбыты) определили цену природного газа для населения в августе 2020 года на уровне 4,49 гривны за кубический метр, тогда как объявленный ранее «Нафтогазом Украины» тариф «Годовой» составляет 4,73 гривны за кубический метр. Таким образом, украинцы смогут купить газ в региональных компаний на 24 копейки за кубический метр дешевле.

Получить такой выгодный тариф украинцы смогут приняв участие в акции «Твоя энергонезависимость» и выкупив необходимый запас газа на зиму по акционной летней цене 4,49 грн за куб. м.

Акция проходит с 15 августа по 30 сентября 2020 года, а использовать собственный запас газа потребитель сможет с 1 октября 2020 года по 31 марта 2021 года. Воспользоваться акционным предложением и пополнить зимний запас можно неограниченное количество раз в течение всего периода действия акции.

Напомним, с 1 августа Кабинет министров отменил механизм гарантированного снабжения газа населению по регулируемым ценам. Такой шаг правительства предусматривает, что стоимость голубого топлива отныне должна формироваться на основании рыночных механизмов.

С 2015 года природный газ для 8,5 миллионам украинских семей поставляют региональные газовые компании (ггазсбыты), которые были определены правительством поставщиками со специальными обязательствами (ПСО). В течение пяти лет они обеспечивают украинцев ресурсом, предоставляя сервисы в 16 регионах Украины через сеть центров по обслуживанию клиентов, а также онлайн сервис 104.ua, который позволяет потребителю не выходя из дома передавать показания счетчиков и оплачивать счета за газ.

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Автор: УНИАН