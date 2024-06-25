Андрій Закревський заявив, що запровадження рівномірних лімітів споживання електроенергії між областями було з самого початку популізмом.

Енергетичний експерт, голова правління асоціації "Нафта та газ України" Андрій Закревський спрогнозував, що в найближчі два тижні українцям слід готуватись до жорсткіших відключень світла, що пов'язано з запровадженням нових лімітів споживання електроенергії, але потім ситуація покращиться. Про це він повідомив у коментарі УНІАН.

"Я думаю, що в найближчі два тижні буде гірше, а потім буде краще. В липні приблизно 12-14 годин світло буде. А десь 8-10 годин світла не буде", - вважає Закревський.

При цьому експерт відмітив, що рішення про запровадження рівномірних лімітів споживання електроенергії між областями було з самого початку популізмом. Оскільки, на його думку, обмеження подачі електроенергії в регіонах з невеликою кількістю населення суттєво не додасть в годинах споживання для великих міст.

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Закревський зауважив, що фізично неможливо за рахунок маленьких регіонів підтримати великі міста. Так, за його словами, для того, аби у Києві (умовно, в одному Харківському житловому масиві) з’явилося світло на годину більше, треба відключити територію співставну з половиною Тернопільської області.

Він пояснив, що раніше графіками відключень світла керували диспетчери.

"Вони просто дивилися, де потужність менша, й регулювали потоки, які через них проходять. Народ зажадав справедливості, але фізику обманути неможливо. Це стратегія - середньої температури по лікарні. Ми зайнялися цим. Це неправильно", - сказав Закревський.

Перерозподіл споживання електроенергії - останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україні з 24 червня встановлять рівномірні ліміти споживання між областями. Таким чином об’єм споживання мають розподіляти вже після врахування критичної інфраструктури.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев пояснив, що це означає, що якщо раніше у Києві діяли найсуворіші графіки відключень серед усіх регіонів (через наявність у місті великої кількості критичної інфраструктури), то тепер побутових споживачів столиці відключають менше - співставно з рештою областей.

При цьому 24 червня генеральний директор YASNO Сергій Коваленко заявив, що в Києві можуть відключати світло в "сірих зонах" графіків.

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