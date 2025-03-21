В Белом доме заявили, что американский контроль над украинскими атомными электростанциями обеспечит им "наилучшую защиту".

Во время недавнего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп высказал необычную идею: США могут взять под контроль украинские АЭС. Вокруг этого заявления возникают дискуссии, пишет The New York Times.

"Он сказал, что Соединенные Штаты могут быть очень полезными в управлении этими станциями благодаря своему опыту в электроэнергетике и коммунальном хозяйстве", - говорится в официальном заявлении Белого дома. "Американская собственность на эти станции была бы лучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры".

Это предложение вызвало недоумение в Киеве. Президент Зеленский дал понять, что украинские атомные электростанции являются государственными и не подлежат приватизации, хотя он положительно оценил возможность экономического сотрудничества с США. При этом он уточнил, что вопрос о передаче собственности США не обсуждался напрямую.

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По его словам, речь шла лишь об одной из четырех украинских АЭС - Запорожской, которая сейчас находится под контролем России. Во время визита в

"Если американцы думают, как найти выход из этой ситуации, хотят забрать это у россиян, инвестировать в восстановление, этот вопрос открыт", - сказал он во время визита в Норвегию.

Интересы США в ядерной энергетике Украины

Украинские атомные станции, построенные еще в советское время, стали основой энергосистемы страны в военный период, обеспечивая до 66% электроэнергии. Россия, пытаясь разрушить энергосеть Украины, атаковала тепловые и гидроэлектростанции, но избегала ударов по ядерным объектам из-за риска радиационной катастрофы.

В условиях войны Украина инициировала строительство новых ядерных реакторов как единственный способ долгосрочного обеспечения энергетической безопасности. В этом процессе могут быть задействованы американские бизнес-интересы.

Перед началом войны американская компания Westinghouse подписала соглашение с "Энергоатомом" о строительстве пяти реакторов. После российского вторжения это количество возросло до девяти, а также были достигнуты договоренности о создании меньших ядерных станций в Украине.

Особый интерес для Westinghouse представляет Запорожская АЭС. До начала войны станция использовала топливо и технологии этой компании. После ее захвата Россией в 2022 году возникли опасения относительно возможного похищения интеллектуальной собственности Westinghouse.

Украинский эксперт по ядерной безопасности Ольга Кошарная заявила, что компания обеспокоена этим вопросом. Министерство энергетики США в 2023 году официально предупредило "Росатом" о возможных юридических последствиях в случае использования технологий Westinghouse на Запорожской АЭС.

Андриан Прокип, энергетический аналитик Института Кеннана в Вашингтоне, отметил, что Westinghouse "безусловно выиграет" от возвращения Запорожской АЭС под контроль Украины, поскольку это расширит ее рынок.

Пока не известно, обсуждал ли Трамп этот вопрос с правителем РФ Владимиром Путиным во время недавнего телефонного разговора.

Основные вызовы

Первоочередным препятствием для возможной американской собственности на АЭС является украинское законодательство. Все атомные электростанции принадлежат государственному предприятию НАЭК "Энергоатом", а их приватизация запрещена.

Несмотря на активную волну приватизации в Украине во время войны, передача "Энергоатома" в частные руки выглядит маловероятной. Как отметила Виктория Войцицкая, бывший украинский депутат и эксперт по энергетике:

"Я ожидаю, что эта идея будет иметь большое сопротивление в Украине. С обеих сторон политического спектра".

Президент Зеленский подтвердил, что даже в случае возвращения Запорожской АЭС Украине, "просто передать станцию" США будет невозможно, поскольку "это наша собственность и это наша земля".

Кроме юридических аспектов, существуют серьезные технические проблемы. Возвращение Запорожской АЭС к работе после длительного простоя может занять до двух с половиной лет. При этом, хотя все шесть реакторов сейчас остановлены, они нуждаются в стабильном энергоснабжении для безопасности.

Станция неоднократно оставалась без электроэнергии из-за обстрелов, а разрушение Каховской дамбы значительно сократило запасы охлаждающей воды, что повышает риск ядерной катастрофы.

Зеленский назвал обсуждение этого вопроса с Трампом "позитивным шагом". В то же время он предостерег, что быстрого решения ожидать не стоит: "Я не уверен, что мы быстро получим результат".

США хотят управлять украинскими АЭС

По итогам разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заявили, что Трамп предложил Украине "американское владение" атомными станциями, которое было бы "лучшей защитой" для них.

Впоследствии министр энергетики США Крис Райт также сказал, что Штаты могли бы взять на себя управление украинскими АЭС, если такой шаг поможет обеспечить прекращение огня и принести мир. По его словам, Вашингтон имеет большой технический опыт для управления этими станциями.

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