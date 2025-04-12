Стоимость за отопление может вырасти в 2025 году.

Как правило, в Украине отопительный сезон заканчивается 16 апреля. В зависимости от погодных условий городские власти могут "повернуть вентиль" на несколько дней раньше или позже, но так или иначе на эту дату ориентируются по всей стране. Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук объяснил, каким будет тариф на отопление в 2025 году и стоит ли ожидать роста цен.

Какой сейчас тариф на отопление

Эксперт объяснил, сколько в среднем стоит отопление в месяц - он говорит, что в среднем по Украине тариф на отопление составляет 1600-2000 гривен за гигакалорию. Если у человека централизованное отопление, он не может экономить, поскольку не имеет возможности регулировать температуру в своем жилье. Счетчик установлен на дом, и количество потребленных гигакалорий разделяют на жилую площадь, и таким образом каждому из владельцев начисляют стоимость отопления.

Если в многоквартирном доме есть котел, и люди могут сами регулировать температуру в жилье, - тогда у них есть возможность экономить. Они просто могут снижать температуру в жилье, и таким образом снижать уровень потребления тепла.

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Как рассчитать, сколько стоит отопление в однокомнатной квартире

Есть определенный механизм, как рассчитать, сколько нужно платить за отопление в однокомнатной или двухкомнатной квартире в зависимости от метража. Для этого нам нужен установленный тариф на отопление, площадь квартиры и норма потребления. Посчитаем на примере, где у нас:

квартира площадью 35 квадратных метров;

тариф на отопление 1600 грн за гигакалорию;

норма потребления - 0,043 Гкал/м².

Важно понимать, что указанная норма потребления - это средняя по Украине зимой, но для получения более точных показателей надо обращаться в местное теплоснабжающее предприятие.

Для расчета надо перемножить все цифры, в нашем примере это будет 1600 грн × 0,043 Гкал/м² × 35 м² = 2408 грн в месяц. Именно столько нужно заплатить за отопление владельцам квартиры, если нет счетчика. Если в доме установлен общедомовой счетчик, то сумма делится пропорционально между всеми квартирами по их метражу - и она может быть существенно ниже, если зима теплая или дом утеплен.

Каким будет тариф на отопление электричеством или централизованное

Корольчук считает, что после отопительного сезона тарифы не вырастут:

"Я не думаю, что мы увидим рост тарифов в течение периода весна-лето".

Но эксперт предупреждает, что вопрос повышения тарифа на отопление назрел - будет еще дороже. Он склоняется к тому, что осенью, ближе к отопительному сезону, тарифы могут пересмотреть.

Также он сказал, что в Украине сейчас газом выгоднее всего отапливать, на втором месте располагается централизованное отопление, а на третьем - электричество. Тариф на отопление электричеством самый высокий, поэтому именно электричеством существенно дороже отапливать помещение, чем газом.

справка Юрий Корольчук эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук родом из Львова. Учился во Львовском национальном университете им. Ивана Франко. Корольчук работал во Львовской областной государственной администрации, был руководителем пресс-центра госкомпании «Газ Украины». Кроме того, возглавлял пресс-центр ОАО «Укртранснафта» и был руководителем пресс-центра группы «Нафтогаз». Сейчас Корольчук - эксперт Института энергетических стратегий.

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