Кто за россиян: стало известно, чьи подписи стоят под скандальным решением комиссии при Минэнерго по топливу из РФ (документ)

Многим членам комиссии соответствующий документ даже не принесли на подпись.

Межведомственная комиссия по международной торговле отказалась защищать украинский топливный рынок от российской экспансии. Источник УНИАН в комиссии рассказал, чьи же подписи стоят под скандальным решением относительно топлива из РФ, и показал соответствующий документ.

Так, Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о нецелесообразности возбуждения расследования по импорту в Украину дизельного топлива и сжиженного газа происхождением из России. Самое интересное в этой ситуации то, что многим членам комиссии соответствующий документ даже не принесли на подпись.

"В течение недели с заседания собирали подписи. Многим членам даже не принесли на подпись. Воробей из Минфина, которая отвечает за наполнение бюджета от пошлин и которая журналистам под запись говорила, что заседания не было и она в нем участия не принимала, - затем подмахнула", - рассказал источник УНИАН.

"Также интересна подпись Гаращука - начальника 1 управления ГУ КЗЭ СБУ - наша СБУ россиян !!! ГУ КЗЭ - это экономическая контрразведка государства! Сюрпризы", - добавил собеседник.

Как сообщал УНИАН, по результатам рассмотрения документа Межведомственная комиссия по международной торговле установила, что приведенные в жалобе доказательства не являются достаточными для возбуждения антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (дизельного топлива и сжиженного газа). Таким образом, заместитель министра экономики Тарас Качка лично открыл топливный рынок для экспансии страны-агрессора.

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Напомним, 22 июня заместитель министра экономики Тарас Качка в обход процедуры развозил членам комиссии на подпись проекта решение о нецелесообразности возбуждения расследования по импорту в Украину дизельного топлива и сжиженного газа происхождением из России.

При этом в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины УНИАН сообщили, что заседание вовсе не проводилось из-за эпидемиологической ситуации в стране.

Однако 24 июня на официальном сайте «Урядовый курьер» было опубликовано сообщение, что заседание комиссии все-таки состоялось, и отмечается, что члены комиссии приняли решение не вводить квоты на импорт в Украину минеральных удобрений.

25 июня 2020 года в Министерстве энергетики Украины состоялось заседание рабочей группы по внедрению ограничений импорта нефтепродуктов в Украину и пересмотра действующих ставок акцизного налога на топливо российского происхождения.

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