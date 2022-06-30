По его словам, это сделают с целью помешать ее транспортировке в другие страны.

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты и их союзники не будут предоставлять российским судам страховку на перевозку нефти.

Об этом он заявил на пресс-конференции саммита НАТО в Мадриде.

По его словам, это сделают с целью помешать ее транспортировке в другие страны.

"Мы и Запад не будем обеспечивать страховку российским судам на перевозку нефти, так что у них будут огромные проблемы в ее доставке клиентам", - пояснил Байден.

Он также пообещал России сложности с поддержанием нефтедобычи из-за ограничения доступа к технологиям в условиях санкций.

Байден отметил, что механизм ценовых лимитов позволит РФ получать прибыль от экспорта нефти, но ниже текущих объемов.

Отказ от российской нефти

Война в Украине и санкции против России привели к тому, что многие западные покупатели российской нефти, такие как Shell, прекратили новые спотовые закупки. Нефтепереработчики в Европе все меньше хотят перерабатывать российскую нефть.

Отмечается, что это уже подорвало российский экспорт, хотя закупки Индией и Турцией частично компенсировали недостаток. Продажи в Китай также продолжаются.

Согласно плану отгрузки, объемы "Роснефти" и "Газпром нефти" в апреле составили 29 млн баррелей, или почти 1 млн баррелей в сутки, что составляет более 40% от общего объема экспорта сырой нефти марки Urals из западных портов России в апреле.

13 апреля международное энергетическое агентство заявило, что поставки российской нефти могут сократиться на 3 млн баррелей в сутки по сравнению с маем.

14 апреля 2022 года стало известно о том, что мировые трейдеры сократят закупки российской нефти с 15 мая.