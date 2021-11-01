Аукционы по продаже электроэнергии не были проведены.

С 1 ноября 2021 года не будет импорта электроэнергии из Российской Федерации и Беларуси.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус в Telegram.

Читайте такжеУкраинские компании не смогут возобновить импорт электроэнергии из России и Беларуси – глава профильного комитета ВР

"Импорта электроэнергии из Российской Федерации с 1 ноября не будет, Компания "Интер РАО" 20 октября объявила аукцион на продажу электроэнергии, но 21 октября соответствующий аукцион был отменен", — написал он.

Кроме того, с 1 ноября не будет импорта электроэнергии из Беларуси, аукционы на продажу электроэнергии не были проведены.

Также Герус сообщил, что по данным Минэнерго, 29 октября на складах семи тепловых электростанций не соблюдались нормы гарантированных запасов угля.

Нарушения обнаружили на Кураховской ТЭС, Запорожской ТЭС, Приднепровской ТЭС, Змиевской ТЭС, Углегорской ТЭС, Трипольской ТЭС и Славянской ТЭС.

Экспорт энергетического угля из России:

Российская Федерация останавливает экспорт энергетического угля в Украину с 1 ноября.

Автор: Елена Коваленко