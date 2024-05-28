Отмечается, что стоимость электроэнергии с доставкой составляет около 8 гривен за киловатт-час с НДС.

Поддержание низких тарифов для украинцев возможно благодаря "Энергоатому" и "Укргидроэнерго", которые покрывают разницу между тарифом для населения и рыночной ценой своими средствами. Тарифы на свет придется повышать, потому что у компаний больше нет ресурса для покрытия разнецы.

"Рыночная стоимость энергии от производителей сегодня составляет около 4 гривен за киловатт-час, а с 1 июня она ожидается рост. Тариф на передачу сетями НЭК "Укрэнерго" составляет 63 копейки. Тариф на распределение облэнерго отличается в разных областях в зависимости от строения сетей, структуры и объемов потребления, но его среднее значение по Украине – около 1,8 гривны. Поставка в среднем стоит 15 копеек. Если сложить все эти составляющие цены, выходит, что себестоимость энергии с ее доставкой составляет около 6,6 гривны за киловатт-час без НДС или около 8 гривен за киловатт-час по НДС", - объяснил член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко в интервью изданию "Апостроф".

Он указал, что такой тариф - большая финансовая нагрузка для граждан, поэтому он должен стать компромиссом между экономикой и политикой: между реальной стоимостью энергии, финансовыми возможностями двух дотирующих тарифы госкомпаний и возможностью украинцев платить.

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"Каким будет окончательное решение, сейчас сказать сложно. Сегодня идет непростая дискуссия. Однако она должна в ближайшие дни закончиться решением, призванным сохранить работоспособность энергосистемы", - подытожил Бойко.

Тарифы на свет - последние новости

С 26 апреля Кабмин утвердил продление льготной цены на электроэнергию для населения на уровне 2,64 гривни за киловатт до конца мая этого года.

Разговоры о повышении тарифов на электроэнергию появились на фоне постоянных ударов России по украинской энергосистеме. Так, член Набсовета "Укрэнерго" Юрий Бойко сообщил, что вследствие ракетных атак в Украине было уничтожено более 8 гигаватт генерирующих мощностей - около 40%.

В свою очередь заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявила, что стоимость производства и транспортировки электроэнергии растет, поэтому повышение тарифов неизбежно.

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