Пропонується збільшити мінімальні запаси нафтопродуктів в обсязі до 90 днів середньодобового чистого імпорту.

У разі припинення надходжень нафти і нафтопродуктів потребу в них Україна зможе задовольняти протягом не більш, як 10-30 днів, що є критично малим показником.

Про це повідомляє Міністерство енергетики, посилаючись на слова заступника голови відомства Миколи Колісника під час круглого столу, який зазначає, що не можна виключати ризику чергової спроби ворога позбавити нас пального.

"Сьогодні у разі припинення надходжень нафти і нафтопродуктів потребу в них країна зможе задовольняти протягом не більш як 10-30 днів за рахунок власного видобутку та наявних запасів. Цього критично мало, враховуючи усю підступність ворога, з яким ми маємо справу, не можна виключати ризику чергової спроби позбавити нас пального", - зазначив він.

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Колісник вважає за необхідне створити мінімальні запаси нафтопродуктів в обсязі до 90 днів середньодобового чистого імпорту або 61 дня середньодобового внутрішнього споживання на випадок виникнення непередбачуваних ситуацій.

Такі заходи передбачає законопроект № 9024, що визначає основні правові, організаційні та фінансово-економічні засади створення і функціонування в Україні системи мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів. Документ обговорюється в парламенті.

Ситуація з пальним

14 лютого 2023 року Кабінет міністрів схвалив законопроект про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів. Йдеться про мінімальне накопичення ресурсів для забезпечення підтримки енергобезпеки України та діяльності бізнесу. Головною метою законопроекту є створення механізмів, які дозволили б Україні безперервно постачати на свою територію нафту та нафтопродукти навіть у кризових ситуаціях. Також країна планує створити свій запас нафтопродуктів.

Наприкінці квітня цього року під час нічної атаки російських окупантів два дрони "Шахед" влучили в нафтобази в різних областях України, втрачено тисячі тонн пального.

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