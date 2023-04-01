К следующему отопительному сезону хотят успеть усилить защиту объектов энергетики и сделать подстанции более устойчивыми к вражеским ударам

Чтобы подготовить энергосистему Украины к следующей зиме и возможным атакам со стороны российских оккупантов, нужны четыре ключевых фактора, среди которых, в частности, физическая защита объектов энергетики. Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Как он отметил в эфире телемарафона, эти компоненты также включают восстановление генерации, оборудования и финансы для этого. Отмечается, что к следующей зиме уже активно готовятся.

К следующему отопительному сезону хотят успеть усилить защиту объектов энергетики и сделать подстанции более устойчивыми к вражеским ударам. Не менее важным аспектом является восстановление генерации гидро-, теплоэлектростанций и подготовка теплоэлектроцентралей к зиме.

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"Важно также законтрактовать и привезти в Украину достаточное количество оборудования, которое необходимо для ремонта сетей, электростанций. Также важно наличие денег для того, чтобы ремонтировать поврежденные энергообъекты, подстанции, сети. Эти ключевые компоненты должны присутствовать для того, чтобы мы подготовились и прошли следующую зиму без таких стрессов и таких масштабных отключений, которые были в прошлом сезоне", – объяснил Кудрицкий.

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Кроме того, теперь в случае необходимости Украина может получать электроэнергию не только от стран-соседей, но и от других государств Европейского Союза. За аварийной помощью "Укрэнерго" сможет обратиться, в частности, в случае российских атак по объектам энергетической инфраструктуры для преодоления внештатной ситуации.

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