По его мнению, эксперты почти не уделили внимание российским преступлениям в отношении работников ЗАЭС.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал отчет миссии МАГАТЭ по ситуации на Запорожской атомной электростанции.

Свое мнение он высказал в Telegram.

Омбудсмен поддержал заключение экспертов о необходимости демилитаризации станции, однако подчеркнул, что в отчете почти ничего не сказано о российских преступлениях в отношении работников ЗАЭС.

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Речь идет об убийствах, пытках, незаконных арестах и уголовном преследовании.

"В отчете указано только о стрессовых условиях, давлении и угрозах, которые возникают перед персоналом станции, однако не упоминаются внесудебные казни персонала российскими военнослужащими, о которых уже известно", - отметил он.

Лубинец подчеркнул, что безопасность персонала украинской станции это не политика, а один из принципов ядерной безопасности.

"И молчать о совершении военных преступлений по отношению к персоналу станции российскими военнослужащими является недопустимой ошибкой. Такое молчание МАГАТЭ побуждает Россию к распространению этой практики и применению ее в дальнейшем", - заявил уполномоченный по правам человека.

Ранее Лубинец сообщал о случаях уголовного преследования, пыток и убийств работников Запорожской атомной электростанции со стороны российских захватчиков.

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