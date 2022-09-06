Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал отчет миссии МАГАТЭ по ситуации на Запорожской атомной электростанции.
Свое мнение он высказал в Telegram.
Омбудсмен поддержал заключение экспертов о необходимости демилитаризации станции, однако подчеркнул, что в отчете почти ничего не сказано о российских преступлениях в отношении работников ЗАЭС.
Речь идет об убийствах, пытках, незаконных арестах и уголовном преследовании.
"В отчете указано только о стрессовых условиях, давлении и угрозах, которые возникают перед персоналом станции, однако не упоминаются внесудебные казни персонала российскими военнослужащими, о которых уже известно", - отметил он.
Лубинец подчеркнул, что безопасность персонала украинской станции это не политика, а один из принципов ядерной безопасности.
"И молчать о совершении военных преступлений по отношению к персоналу станции российскими военнослужащими является недопустимой ошибкой. Такое молчание МАГАТЭ побуждает Россию к распространению этой практики и применению ее в дальнейшем", - заявил уполномоченный по правам человека.
Ранее Лубинец сообщал о случаях уголовного преследования, пыток и убийств работников Запорожской атомной электростанции со стороны российских захватчиков.