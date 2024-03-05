В "ОККО" не комментировали обвинения.

В сети обвинили украинскую сеть автозаправочных комплексов "ОККО" в продаже алкоголя ночью и уклонении от уплаты налогов.

Анонимный Telegram-канал "Джокер" публикует фото и видео от покупателя, который утверждает, что ему продали алкоголь после 22:00. Согласно товарным чекам, речь идет о двух заправках в Киеве.

"Вот так вот ОККО во время войны уходит от уплаты налогов, пробивает товар в чеках как выдачу наличных денег и после 22:00 продает алкоголь, который отсутствует в чеках. Снова никто два года войны этого не видит?" - говорится в сообщении.

Видео дня

Утверждается, что мужчина купил на заправке в 22:23 пиво и бургер, однако алкогольный напиток провели как выдачу налички. На другой заправке ему продали пиво в 22:43, в этот раз напиток внесли в чек. В "ОККО" пока не комментировали обвинения.

Продажа алкоголя в Киеве:

Напомним, в конце марта прошлого года Совет обороны Киева принял решение о продлении временного промежутка продажи алкоголя в магазинах и торговых сетях до 21:00.

В начале полномасштабной войны против Украины в ряде регионов вводили жесткие ограничения на продажу алкоголя, позже их начали ослаблять.

Вас также могут заинтересовать новости: