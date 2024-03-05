Вокруг "ОККО" разразился скандал / Коллаж УНИАН / Скриншоты

В сети обвинили украинскую сеть автозаправочных комплексов "ОККО" в продаже алкоголя ночью и уклонении от уплаты налогов.

Анонимный Telegram-канал "Джокер" публикует фото и видео от покупателя, который утверждает, что ему продали алкоголь после 22:00. Согласно товарным чекам, речь идет о двух заправках в Киеве. 

"Вот так вот ОККО во время войны уходит от уплаты налогов, пробивает товар в чеках как выдачу наличных денег и после 22:00 продает алкоголь, который отсутствует в чеках. Снова никто два года войны этого не видит?" - говорится в сообщении.

Видео дня

Утверждается, что мужчина купил на заправке в 22:23 пиво и бургер, однако алкогольный напиток провели как выдачу налички. На другой заправке ему продали пиво в 22:43, в этот раз напиток внесли в чек. В "ОККО" пока не комментировали обвинения.

Фото ОККО 05 марта 2024
Фото ОККО 05 марта 2024
Фото ОККО 05 марта 2024
Фото ОККО 05 марта 2024
Фото ОККО 05 марта 2024

Продажа алкоголя в Киеве:

Напомним, в конце марта прошлого года Совет обороны Киева принял решение о продлении временного промежутка продажи алкоголя в магазинах и торговых сетях до 21:00.

В начале полномасштабной войны против Украины в ряде регионов вводили жесткие ограничения на продажу алкоголя, позже их начали ослаблять.

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