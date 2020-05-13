Ограничение работы АЭС может сорвать планы по выходу Украины из кризиса – союз украинских предпринимателей

Украинские промышленники просят Кабинет министров урегулировать ситуацию.

Украинские промышленники просят Кабинет министров урегулировать ситуацию с нерыночными подходами относительно ценообразования электроэнергии.

Об этом говорится в заявлении Комитета по промышленности и инфраструктуры Союза украинских предпринимателей (СУП).

97 депутатов Верховной Рады, среди которых председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, председатель комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрей Герус обратились к премьер-министру Украины Дениса Шмыгаля с просьбой принять меры относительно недопущения снижения доли электроэнергии АЭС в структуре генерации и пересмотреть прогнозный баланс объединенной электроэнергосистемы страны. Основанием для этого обращения стали заявления и.о. министра энергетики Ольги Буславец по остановке трех блоков атомных электростанций и планы на уменьшение производства еще на пяти блоках АЭС. Уже 10 мая мощность генерации атомных электростанций упала до 7,41 тыс. МВт, что составляет 53% от общей мощности украинских АЭС.

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В письме к премьеру народные депутаты отмечают, что «средневзвешенная цена электроэнергии, которая была реализована на рынке "на сутки вперед" (в мае) выросла на 13% по сравнению с апрелем 2020 года», что увеличило финансовую нагрузку на реальный сектор экономики. «Понятно, что в связи со снижением доли атомных электростанций дополнительные возможности на рынке электроэнергии получат угольные и солнечные электростанции, которые поставляют энергию по значительно более высоким тарифам. Таким образом, стоимость энергоресурсов для промышленности будет и впредь расти, что, безусловно, отразится на цене товаров, которые производят украинские предприниматели. Кроме того, депутаты считают, что ограничения работы АЭС могут привести к веерным отключениям, что повлечет угрозу остановок производства и значительные убытки», – говорится в заявлении СУП.

Отмечается, что члены Союза украинских предпринимателей, в частности, представители Комитета по промышленности и инфраструктуры СУП, также ведут деловую активность в странах Европы и хорошо знают, что украинские цены на электроэнергию значительно выше, и это трудно понять и воспринять. «Несколько дней назад крупнейший иностранный инвестор в стране «Арселормиттал Кривой Рог» заявил, что заводы компании в Европе платят за электроэнергию в 2-3 раза дешевле, чем в Украине. Это подтверждает, что цена электроэнергии в Украине завышена и не отражает мирового тренда на снижение цен на сырье и энергоресурсы», – отмечают предприниматели.

Цена на электроэнергию имеет огромное значение не только для гигантов металлургии, а для всех предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса, а затраты на электроэнергию отражаются на себестоимости продукции и, в итоге, на цену для рядового покупателя. Высокая цена на энергию становится критическим фактором.

«Украинские промышленники, которые столкнулись со снижением количества продаж в условиях пандемии коронавируса, существенными ограничениями в связи с карантином, переживают очень тяжелый период. В этих условиях мы решительно заявляем о недопустимости действий, которые ведут к росту цен на электроэнергию для промышленных потребителей Украины – ресурса, что составляет значительную часть расходов предприятий. Безответственные шаги высокопоставленных чиновников наносят ощутимый ущерб украинской промышленности и ставят под угрозу выполнение заказов, особенно в нынешней сложной ситуации, с которой бизнес столкнулся в связи с распространением коронавируса COVID-19. Рост цен на электроэнергию ставит украинскую промышленность в неконкурентное положение не только на внутреннем, но и на мировом рынке, может сорвать планы по выходу из кризиса и спровоцировать дальнейшее падение промышленного производства в Украине», – подчеркивают промышленники.

В заявлении «решительно поддерживается» заявление народных депутатов Украины относительно недопущения масштабной остановки АЭС. Предприниматели призывают правительство «немедленно урегулировать ситуацию с нерыночными подходами относительно ценообразования электроэнергии».

Как сообщал УНИАН, государственное предприятие «НАЭК «Энергоатом», являющаяся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывело в резерв энергоблок №3 Ривненской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии и электроэнергии на тепловых электростанциях, большинство из которых принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову. Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Министерством энергетики и защиты окружающей среды, предусматривает вывод в вынужденный простой трех атомных энергоблоков «Энергоатома».

При этом тепловая энергия является более дорогой, чем атомная, что сказывается на тарифах на электроэнергию.

Ранее и.и. главы Министерства энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец во время пребывания на посту руководителя директората энергетических рынков министерства лоббировала запрет строительства на земле домашних солнечных электростанций.