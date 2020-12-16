После вычитания налогов сумма к зачислению составила 170 миллионов гривень. Деньги уже зачислены на его счет.

В ситуации с премией за победу в арбитраже Стокгольма по делу о транзите газа НАК "Нафтогаз" уже выплатил бывшему исполнительному директору Юрию Витренко 7,2 миллиона долларов вместо ранее затребованных им 4 миллионов.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Украина 24".

"Вместо 4 миллионов долларов бывшему исполнительному директору НАК "Нафтогаз", а сейчас кандидату на должность главы Минэнерго Юрию Витренко уже выплатили 7,290 миллиона долларов! После вычитания налогов сумма к зачислению составила 170 миллионов гривень. Деньги уже зачислены на его счет UA 833226690000026208003207069", - говорится в сообщении.

Информационный ресурс напоминает, что во время работы Витренко дефицит НАК "Нафтогаз" составил порядка 19 миллиардов гривень. "Действительно за такой результат нужно еще и премировать?" - отмечается в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что на этой неделе Витренко может быть назначен первым вице-премьер-министром – министром энергетики. 15 декабря НАК принял решение о выплате бывшему сотруднику 4 миллионов долларов, таким образом сняв конфликт интересов - в феврале Витренко подал иск против НАК за отказ выплачивать ему эту премию.

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Автор: УНИАН