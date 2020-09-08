В компании отметили, что тарифы «Годовой», «Квартальный» и «Месячный» полностью покрывают потребности потребителей.

Группа «Нафтогаз» в рамках работы в Украине конкурентного рынка газа предлагает бизнесу и населению «Годовой», «Квартальный» и «Месячный» тарифы, которые помогают сформировать портфель закупок и полностью удовлетворить потребности в голубом топливе.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Тариф "Годовой"

Отмечается, что тарифы для бизнеса разработаны с учетом профиля потребления клиента. В частности, тариф «Годовой» лучше подходит для газопоставляющих компаний (газсбытов): учет среднего профиля за пять лет, привязка к ежедневным котировкам газового хаба NCG, различные условия оплаты (предоплата, постоплата, подекадная оплата).

Тариф "Квартальный"

Также сообщается, что с сентября 2020 года тариф «Квартальный» будет доступен на четвертый квартал 2020 года и на первый квартал 2021 года лотами до 150 тыс. куб. м в рамках торгов на Украинской энергетической бирже (УЭБ). Цена газа фиксируется в момент заключения сделки на бирже и будет неизменной весь квартал, а газ будет поставляться равными частями в течение квартала.

Тариф "Месячный"

По информации компании, тариф «Месячный» доступен в виде лота до 50 тыс. куб. м в УЭБ, с фиксированной ценой в течение месяца. Заказать газ в рамках тарифа «Месячный» можно с поставкой в текущем месяце, на месяц вперед и на два месяца вперед.

Способы оплаты

«Нафтогаз» готов поставлять природный газ всем участникам рынка в Украине и максимально закрыть потребности в ресурсе. Для этого мы подготовили предложения различных объемов, с привязкой как к европейским хабам, так и к украинской бирже. Мы работаем с различными видами оплаты - предоплата, постоплата, подекадная оплата, чтобы каждый клиент мог выбрать удобный для себя способ», - цитирует пресс-служба директора дивизиона «Нафтогаз Коммерция» Виллема Коппульса.

Тарифы для населения

Сообщается, что для бытовых потребителей (населения) доступны два тарифа - «Месячный» и «Годовой» от «Газопоставляющей компании «Нафтогаз Украины».

По условиям «Месячного» тарифа, цена газа меняется ежемесячно, в зависимости от колебаний цены на рынке. Оплата за потребленный газ происходит в следующем месяце после поставки. По условиям «Годового» тарифа, цена и расчетный объем потребления газа фиксируется при заключении договора. Потребитель ежемесячно платит фиксированную сумму за газ в течение года, а в случае, если использует меньше запланированного объема газа, в конце года сэкономленная сумма вернется на его счет.

Хронология событий

С 1 августа 2020 года в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа. Также завершился срок действия публичных специальных обязательств (ПСО) госкомпании НАК "Нафтогаз Украины" для населения, но теплокоммунэнерго продолжат получать газ по регулируемой «Нафтогазом» цене.

В первый месяц работ конкурентного рынка природного газа в августе для бытовых потребителей цены на голубое топливо колебались от 2,67 до 4,7 грн за куб. м.

7 августа 2020 года «Нафтогаз» обнародовал тарифные планы по продаже газа населению и бизнесу.

17 августа «Нафтогаз» предложил потребителям заказать газ на год вперед по фиксированной цене.

27 августа 2020 года "Нафтогаз" повысил цену на газ для населения в сентябре на 45%.

В сентябре газопоставляющие компании предлагают населению покупать газ по цене от 4,4 до 7 грн за куб. м.

«Нафтогаз Украины» в рамках тарифа «Месячный» установил цену на газ для населения в сентябре на уровне 4,7 грн за куб. м, что на 45,2% выше, чем месяцем ранее.

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Автор: Анна Бредихина