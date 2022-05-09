7 мая на официальном Телеграмм-канале НАЭК "Энергоатом" появилась информация о якобы найденной колбе с радиоактивным веществом, что была похищена во время оккупации Чернобыльской АЭС.

Во время оккупации с Чернобыльской АЭС не похищено никаких ядерных или радиоактивных веществ.

Об этом сообщает Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС" в Facebook.

"7 мая на официальном Телеграмм-канале НАЭК "Энергоатом" появилась информация о якобы найденной колбе с радиоактивным веществом, что была похищена во время оккупации Чернобыльской АЭС. Данное сообщение было растиражировано в СМИ и получило широкое распространение среди населения", - сказано в сообщении.

Там отметили, что во время оккупации промышленной площадки станции никаких ядерных или радиоактивных веществ похищено не было, а работники ЧАЭС сохранили полный контроль над ядерными и радиоактивными материалами на территории станции.

"Призываем коллег из НАЭК "Энергоатом" опровергнуть дезинформацию и удалить упоминание об этом в своем Телеграм-канале", - заявили на ЧАЭС.

Как сообщал УНИАН, ранее в Телеграм-канале "Энергоатома" была опубликована информация о том, в Бучи нашли колбу с радиоактивным веществом, украденную россиянами на ЧАЭС.

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