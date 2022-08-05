Посол Украины опровергла заявления министра Уилкинсона.

Канада считает, что украинская газотранспортная система не в силе справиться с теми транспортировкой объемов голубового топлива, необходимого Германии.

Об этом пишет Bloomberg.

У украинской ГТС, уверен министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон, недостаточная пропускная способность.

"Суть в том, что потоки, которые, как можно ожидать, будут перемещаться в Германию по трубопроводам, идущим из России через Украину, будут значительно ниже, чем потоки, которые может перемещать "Северный поток", — сказал Уилкинсон.

По его словам, потоки через Украину будут "значительно меньше", чем те, которые могут пройти через "Северный поток" на полную мощность.

Также, считает министр, будут риски полагаться на трубопровод, проходящий через зону боевых действий, и ничто не мешает России сократить потоки через Украину.

Уилкинсон добавил, что решение Канады по турбине было принято в тесном сотрудничестве с ее союзниками по НАТО.

Но посол Украины в Канаде Юлия Ковалив позже в тот же день опровергла заявления Уилкинсона.

"Это неправда, что Украина не может заменить газовый транзит в Германию. Это (украинская ГТС) - единственный трубопровод, где нет доли российского монополиста "Газпром", и он работает даже во время войны", - ответила Ковалив.

Как писал УНИАН, Канада дала добро на отправку турбин, которые находились в ремонте на заводе "Дорваль", и которые Германия требовала для обеспечения работы газопровода "Северный поток-1".

Однако турбина застряла на полпути на немецкой территории.

На данный момент Москва не предоставила необходимые для импорта турбины в Россию документы. Речь идет о документах, в которых говорится о том, когда именно ее нужно ввезти и через какой таможенный пункт.

Кремль, пользуясь нарушением Канадой санкционного режима, сообщил, что отремонтированную турбину Siemens невозможно вернуть на "Северный поток" из-за санкций. Такими заявлениями РФ стремится подтолкнуть ЕС к снятию ограничений, наложенных после полномасштабного вторжения в Украину.

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