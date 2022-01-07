Законопроектом, поданным сенатором-республиканцем Тедом Крузом, предлагается предоставить Конгрессу возможность своим решением вводить санкции, от которых раньше отказалась Администрация президента.

Принятие предложенного сенатором-республиканцем Тедом Крузом законопроекта о введении санкций против газопровода "Северный поток-2" подорвет отношения Вашингтона с союзниками.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Радио Свобода.

По его словам, ограничения не помогут защитить Украину.

В то же время Прайс подчеркнул, что Соединенные Штаты работают с партнерами над серьезными санкциями против Кремля, если Москва усилит агрессию против Украины.

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Законопроектом, поданным Крузом, предлагается предоставить Конгрессу возможность своим решением вводить санкции, от которых ранее отказалась Администрация президента Джо Байдена, в частности против компании-владельца газопровода Nord Stream 2 AG.

Параллельно на голосование Конгресса может быть вынесен законопроект сенатора-демократа Боба Менендеса. В документе предусмотрено ввести такие же санкции, но только если Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину.

Рассмотрение законопроектов должно состояться в Сенате США до 14 января.

Как сообщал УНИАН, 2 января в интервью Радио Свобода посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что украинская сторона продолжает вести очень активную работу с коллегами в Белом доме, Госдепартаменте, в Конгрессе о введении санкций против компании Nord Stream 2 AG.

"Это санкции, наложенные Конгрессом на компанию Nord Stream 2 AG, ее руководителя. Российская компания, зарегистрированная в Швейцарии, в отношении которой был применен так называемый вейвер, то есть наложены санкции, но они временно сняты. И это тот вейвер, о котором мы слышали во время совместного заявления тогда еще канцлера Германии Меркель, президента Байдена. Именно Германия очень просила именно такой вейвер на эту компанию, в которой есть также европейские партнеры у россиян", – сказала она.

Справка УНИАН. Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Оператором газопровода является компания Nord Stream 2 AG, 100% акций которой принадлежат "Газпрому".

10 сентября 2021 года в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

Для запуска "Северного потока-2" необходима его сертификация немецкими органами. Эта процедура была начата, но 16 ноября приостановлена. После сертификации германскими органами разрешение на эксплуатацию должна дать Еврокомиссия. Без одобрения со стороны ЕК газопровод не может быть запущен.