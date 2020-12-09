Радиоактивные материалы могут попасть в подземные воды, если шахты отключат от электроэнергии за долги.

Добыча урана в Украине практически остановилась. Конвейерные ленты всех трех шахт в стране стоят неподвижно из-за недостаточного финансирования.

Читайте такжеForbes: Для Украины битва за энергетическую независимость самая важнаяОб этом пишет Der Spiegel, добавляя, что в Кировоградской области расположены украинские государственные урановые шахты. На каждой из них работают только основные системы вентиляции и откачки воды из мест, где происходит добыча. Примерно 5000 работников сейчас в неоплачиваемом отпуске.

Причина остановки украинских урановых шахт-долги государственной компании "Энергоатом" на сумму, которая эквивалентна 4 миллионам евро. "Энергоатом" единственный покупатель урана, который добывают на государственных шахтах.

Эксплуатация трех шахт остановлена, а оператор к весне станет банкротом. Хотя задержки выплат зарплаты и нехватка необходимых средств защиты и оборудования начались уже давно. Профсоюзы боятся, что из-за неуплаты счетов шахты отсоединят от электрообеспечения. Это означает, что вода из шахт больше не будет откачиваться насосами. Поэтому радиоактивные материалы могут заразить подземные воды в регионе. Если бы так случилось, это было бы экологической катастрофой.

Читайте такжеЭнергоатом обвинил Минэнерго в умышленном ограничении мощностей украинских АЭСDer Spiegel напоминает, что государственная компания "Энергоатом" управляет четырьмя АЭС в Украине. 15 энергоблоков выработают половину электроэнергии, которую потребляет страна. Пятой электростанцией компании была Чернобыльская АЭС, пострадавшая от аварии в 1986 году. Ее работа была постепенно остановлена после 2000 года.

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Перевод: Лесь Дымань