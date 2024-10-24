Блогер и политический эксперт Михаил Шнайдер возмутился новостью о строительстве владельцем ОККО нового курорта в Карпатах. По его мнению, "известные сети АЗС имеют сверхприбыли и им стоит на время войны ограничить свои аппетиты, потому что топлива в стране достаточно и не существует никакого дефицита".

"В октябре крупнейшие сети АЗС на несколько дней существенно снизили стоимость топлива. Дешевая цена продержалась несколько суток. Субботним утром 19 октября ОККО объявила о скидке 6 грн/л на топливо (это где-то 10% от обычной цены). Впоследствии к ОККО присоединились несколько других операторов. На KLO предлагали скидку 6 грн/л через купон в приложении. Но в понедельник 21 октября скидки закончились. У меня, как у водителя, есть вопрос. Какая же тогда фактическая рентабельность у топовых сетей АЗС, если они могут себе позволить продавать топливо со скидкой фактически в 10% по всей стране в течение нескольких дней? Почему по таким ценам не продают топливо на постоянной основе?", - возмущается Шнайдер.

"Похоже, что у некоторых компаний реально есть сверхприбыли. Владельцы ОККО, например, во время войны, начали строительство нового курорта в Карпатах за полтора миллиарда долларов. Конкурент Буковеля займет площадь 1200 га, из которых 360 га запланировано для горной и лыжной инфраструктуры, а более 800 га - для развития гостиничных, коммерческих и рекреационных объектов.Такой себе "пир во время чумы".Вот такие финансовые возможности у известной сети АЗС", - заявляет Михаил Шнайдер.

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Также эксперт напомнил, что весной текущего года, Сергей Куюн, из аналитической группы "А-95", объяснял, что "нигде в Европе нет разницы цен на топливо в 10-15%. Только на АЗС самообслуживания, где цена меньше за счет отсутствия персонала. Если где-то цена ниже на 10%, это означает, что АЗС не платит налоги, продает "бодягу" (с добавлением спиртов) или недоливает горючего в бак. Фокусы со скидками - это или обворовывание государства или потребителя", - цитирует блогер пост Сергея Куюна.

"Я, конечно, заправил авто со скидкой, но послевкусие осталось плохое. Буду ждать, не "бодягу" ли мне залили со скидкой в 10%", - шутит Шнайдер над объяснением по ценообразованию на топливо от Куюна.

Также он отметил, что отраслевое издание НефтеРынок считает, что OKKO фактически показала на всю Украину реальные, справедливые цены, куда уже входит прибыль АЗС, расходы, вместе со всеми налогами. Потому что оптовые цены на топливо с доставкой по состоянию на 18.10.2024 (начало акции) были следующими: Бензин А-95 - 46,47 грн, ДТ - 43,01 грн, LPG - 30,38 грн.

"В понедельник 21 октября скидки закончились. Очень хочу, чтобы наши чиновники обратили внимание на то, как формируется цена на топливо в известных сетях АЗС. Украинцам нужны доступные цены на бензин и дизель, а не горнолыжный курорт", - заявил политический эксперт и блогер Михаил Шнайдер.