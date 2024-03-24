По словам Игоря Терехова, энергетики не могут обеспечить стабильным электроснабжением весь город.

Ракетными ударами по Харькову 22 марта российские оккупанты разрушили все трансформаторные подстанции города, повреждения получила и местная теплоэлектроцентраль. Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, в городе после тотального блэкаута электроснабжение восстановили для около 40% потребителей, отопление - для 60%. При этом водоснабжение и водоотведение восстановлено практически во всех домах горожан.

"Энергетики не могут обеспечить стабильным электроснабжением весь город. Очень серьезные разрушения: разрушены трансформаторные подстанции и ТЭЦ. Но будем работать вместе с правительством, чтобы как можно быстрее обеспечить электроэнергией весь город", - сказал Терехов.

Он уточнил, что сейчас в Харькове проживает 1 миллион 300 жителей. При этом объявление эвакуации из города в связи с блэкаутами не рассматривают.

"Каждый сам для себя решает: оставаться в Харькове или выезжать. Но вопрос об эвакуации из города не стоит. Работают магазины, работают заправки, работают аптеки, несколько фитнес-залов", - рассказал мэр города.

Удар РФ по Харькову 22 марта

Утром 22 марта массированная ракетная атака РФ полностью обесточила Харьков. Враг запустил по энергообъектам не менее 19 ракет. Один человек получил ранения. Начались масштабные пожары, сразу после взрывов без света остались 700 тысяч потребителей.

Также УНИАН сообщал, что Харьков до сих пор не оправился после российского обстрела. Не курсирует наземный электротранспорт, а метро открыто только как укрытие. Энергетики и коммунальные службы ликвидируют последствия ракетной атаки.

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