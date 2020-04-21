Нефтяной рынок лихорадит: цена Brent резко падает

В то же время стоимость американской нефти марки WTI снова ушла в минус.

Цены на "черное золото" эталонных марок в ходе сегодняшних торгов существенно снижаются, причем майские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI вновь ушли в отрицательную область.

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Об этом сообщает Росбалт.

"По состоянию на 9:44 июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подешевели на 4,9% к предыдущему закрытию до 24,59 доллара за баррель, опустившись ниже 25 долларов за баррель впервые с 1 апреля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне растут на 2,7% до $21 за баррель. Накануне фьючерс на американскую нефть марки WTI с поставкой в мае впервые в истории упал ниже нуля и завершил торги с ценой минус 38 долларов за баррель. Отрицательная цена означает, что покупатель получает от продавца не только нефть, но и деньги за нее.

"Майские фьючерсы на WTI торгуются во вторник последний день", - подчеркивает издание.

Утром во вторник цены на нефть WTI с самой ближайшей поставкой повысились почти до 1,5 доллара за баррель. Однако ближе к 10:00 цена майских фьючерсов на нефть WTI уже снова была в минусе - на 0,3 доллара.

С начала года цена Brent рухнула на 65,6%, а WTI - на 66,5%. Причем в конце марта стоимость июньского фьючерса на Brent падала ниже 22 долларов за баррель (до 21,72 доллара), то есть к минимуму с марта 2002 года, а майский фьючерс на WTI - до 20,1 доллара.

Однако 12 апреля страны ОПЕК+ окончательно согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение будет действовать два года - с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го.

В мае-июне текущего года сокращение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки (от уровня октября 2018 года), далее - до конца 2020 года - на 8 миллионов баррелей, и на 6 миллионов - до конца апреля 2022 года. При этом для России и Саудовской Аравии базой отсчета будут 11 миллионов баррелей в сутки (РФ в первые 2 месяца уменьшит добычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки).

Новая сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Однако в целом она не перекрывает объемов снижения мирового спроса, к тому же на рынке скопились огромные запасы сырья.