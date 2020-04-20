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Американская нефть впервые за 20 лет торгуется ниже $15 за баррель - СМИ

11:58, 20 апреля 2020
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает Reuters.

"Причиной такого падения является замедление работы нефтеперерабатывающих заводов в США в условиях существенного снижения спроса на нефтепродукты в государстве", - говорится в сообщении.

Эксперты прогнозируют, что такое снижение цен приведет к сокращению добычи нефти.

Как сообщал УНИАН, на фоне беспрецедентного разрушения спроса из-за пандемии коронавируса и наращивания поставок мировыми производителями в предыдущие месяцы избыточное предложение нефти в мире превысило 20 миллионов баррелей в день. Излишки закупаются в запасы по бросовым ценам. Доступные мощности для хранения нефти заканчиваются.

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