Американская нефть впервые за 20 лет торгуется ниже $15 за баррель - СМИ
11:58, 20 апреля 2020Энергетика
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Эксперты прогнозируют, что такое снижение цен приведет к сокращению добычи нефти.
Иллюстрация REUTERS
Цена американской марки нефти West Texas Intermediate (WTI) впервые с 1999 года опустилась ниже 15 долларов за баррель.
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Об этом сообщает Reuters.
"Причиной такого падения является замедление работы нефтеперерабатывающих заводов в США в условиях существенного снижения спроса на нефтепродукты в государстве", - говорится в сообщении.
Эксперты прогнозируют, что такое снижение цен приведет к сокращению добычи нефти.
Как сообщал УНИАН, на фоне беспрецедентного разрушения спроса из-за пандемии коронавируса и наращивания поставок мировыми производителями в предыдущие месяцы избыточное предложение нефти в мире превысило 20 миллионов баррелей в день. Излишки закупаются в запасы по бросовым ценам. Доступные мощности для хранения нефти заканчиваются.
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