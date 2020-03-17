"Киевводоканал" организовал прием граждан через Skype

Предприятие ввело ограничения на посещение центров обслуживания в связи с коронавирусом.

Компания "Киевводоканал" организовала прием граждан через Skype-связь.

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Об этом сообщается на странице ЗАО "АК "Киевводоканал" в Facebook.

На предприятии введено ограничение на посещение Центров обслуживания в связи с коронавирусом.

"В связи с ограничительными мерами по обеспечению безопасности жителей и для предотвращения ситуации с возможным распространением коронавируса, Центры обслуживания потребителей на ул. Академика Вильямса, 3/7, б-р Чоколовский, 40, не проводят прием потребителей. Решить вопрос можно через Skype KVKChokolivskyi40", - говорится в сообщении "Киевводоканала".

Справка УНИАН. "Киевводоканал" - коммунальное предприятие в сфере водоснабжения и водоотвода в Киеве, которое отвечает за забор, подъем воды из поверхностных и подземных источников водоснабжения, очистку в соответствии с требованиями технологических регламентов, транспортировку, подачу питьевой воды потребителям. Обслуживание водопроводных сетей осуществляют 11 водопроводных эксплуатационных районов и служба эксплуатации водоводов.