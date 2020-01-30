Половина предприятий теплоэнергетики рассчитались по долгам за газ - "Нафтогаз"

Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 18 населенных пунктах в отопительный период.

С 24 января 19 из 37 предприятий-должников уплатили необходимый минимальный платеж за использованный газ и избежали риска отключения от газоснабжения, сообщила пресс-служба Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

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Сообщается, что 18 производителей тепла все еще находятся в зоне риска, поскольку не выполняют требования по расчетам для получения газа в рамках механизма специальных обязательств (ПСО).

В компании отмечают, что ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 18 населенных пунктах в отопительный период. Компания письменно уведомила эти предприятия о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения с 1 февраля 2020 года.

Отмечается, что "Нафтогаз" не имеет права поставлять природный газ тепловикам, которые ненадлежащим образом выполняют график расчетов.

По оперативным данным, по состоянию на 29 января, таким предприятиям теплоэнергетики для продолжения получения газа с 1 февраля в рамках ПСО необходимо оплатить более 406 миллионов гривень (с учетом стоимости газа, потребленного в декабре 2019 года). В компании напомнили, что в соответствии с условиями заключенных договоров поставки природного газа окончательный расчет за газ, потребленный в декабре 2019 года, нужно было осуществить до 25 января 2020 года.

Во избежание отключения газоснабжения с 1 февраля предприятиям-должникам необходимо сегодня, 30 января, провести необходимые расчеты с "Нафтогазом".

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.