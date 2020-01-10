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Беларусь ввела налог на прокачку нефти и нефтепродуктов через свою территорию

19:09, 10 января 2020
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает сайт президента Беларуси Александра Лукашенко.

"В целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%", - сказано в сообщении.

Кроме того, признана объектом налогообложения экологическим налогом транзитная транспортировка по территории Беларуси нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами.

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