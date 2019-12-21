Гончарук ожидает на снижение цены газа для населения

Премьер-министр отметил, что цены сейчас уже ниже прошлогодних.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ожидает, что цены на газ для населения могут быть меньше.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Интер" вечером в пятницу, 20 декабря, передает РБК-Украина.

Премьер заявил, что сейчас цены на газ для потребителей максимальны. По мнению Гончарука, эта цифра может быть меньше и это зависит от переговоров по транзиту газа.

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"Думаю, что на следующей неделе, а возможно, уже и на этой будут первые новости... И мы получим существенный прогресс... Цена уже сейчас меньше, чем в прошлом году, если вы посмотрите на платёжку. И будет ещё меньше, если у нас получится преодолеть кризис, связанный с прекращением контракта", - сказал глава правительства.

Ранее УНИАН сообщал, что представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации в пятницу, 20 декабря, достигли окончательной договоренности относительно транзита российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.