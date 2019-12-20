Прокуратура Швейцарии передала обвинение в отношении Мартыненко в суд
Генпрокуратура Швейцарии передали в Федеральный уголовный суд обвинительный акт в отношении экс-нардепа Украины Николая Мартыненко. В документе также фигурирует еще один украинец.
Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.
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Мартыненко и другому обвиняемому инкриминируют участие в преступной группировке и отмывании свыше 2,8 миллиона евро через швейцарские банковские счета, которые он создал специально для «откатов» чешского производителя оборудования для АЭС Škoda JS.
Справка УНИАН. Бывшего народного депутата Мартыненко подозревают в отмывании доходов, полученных преступным путем. Речь идет о двух эпизодах – растрате средств государственного предприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат» и получения взяток при закупке предприятием «Энергоатом» оборудования у чешского акционерного общества Skoda JS.
Кроме того, стало известно и о следствие по этому же делу в отношении Мартыненко в Чехии. Он все обвинения отвергает и называет их чушью и манипуляцией.