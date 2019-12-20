Соглашение по транзиту газа требует доработки - Витренко

Ранее Украина, Россия и ЕС достигли предварительного соглашения по транзиту газа.

Соглашение по транзиту газа требует дополнительного согласования на политическом уровне.

Об этом заявил исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко на странице в Facebook.

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"Закончили очередной раунд переговоров в двустороннем (с РФ) и трехстороннем (с ЕС) формате о продлении транзита газа в соответствии с европейскими правилами. Наработаны основные принципы соглашений, которые требуют дополнительного согласования на политическом уровне. После этого вопрос будет в имплементации этих соглашений на различных уровнях", - сказал он.

По его словам, "Нафтогаз" занимает конструктивную позицию на этих переговорах.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 19 декабря, по итогам трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и ЕС относительно нового транзитного контракта, стороны достигли предварительного согласия по всем ключевым вопросам.