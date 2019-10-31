США помогут Украине остановить строительство "Северного потока-2"
США помогут Киеву остановить строительство российского газопровода «Северный поток-2», чтобы обеспечить транзит газа по украинской ГТС, заявил первый заместитель госсекретаря Джон Салливан.
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Как сообщает «Ліга», такое заявление чиновник сделал на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
"Это строительство приведет к формированию Россией зависимости для осуществления контроля (над ЕС, - ред.). Завершение строительства этого трубопровода создаст огромный рычаг давления", - сказал Салливан.
При этом замглавы Госдепа подчеркнул, что Москва может завершить проект.
"Строительство завершено на 80%, и строительство продолжается. Я считаю, что у россиян есть ресурсы и возможности для того, чтобы закончить строительство", - заключил он.
Как сообщалось накануне, датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство части газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе страны.
Россия, Финляндия, Швеция и Германия выдали разрешения еще раньше. "Северный поток-2" практически достроен, однако Дания была последней страной, которая до сих пор не выдала разрешение на его строительство.