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США помогут Украине остановить строительство "Северного потока-2"

10:17, 31 октября 2019
Энергетика
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Госдепартамент США поддержит Украину в вопросе "Северного потока 2" / REUTERS

США помогут Киеву остановить строительство российского газопровода «Северный поток-2», чтобы обеспечить транзит газа по украинской ГТС, заявил первый заместитель госсекретаря Джон Салливан.

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Как сообщает «Ліга», такое заявление чиновник сделал на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Это строительство приведет к формированию Россией зависимости для осуществления контроля (над ЕС, - ред.). Завершение строительства этого трубопровода создаст огромный рычаг давления", - сказал Салливан.

При этом замглавы Госдепа подчеркнул, что Москва может завершить проект.

 "Строительство завершено на 80%, и строительство продолжается. Я считаю, что у россиян есть ресурсы и возможности для того, чтобы закончить строительство", - заключил он.

Как сообщалось накануне, датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство части газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе страны.

Россия, Финляндия, Швеция и Германия выдали разрешения еще раньше. "Северный поток-2" практически достроен, однако Дания была последней страной, которая до сих пор не выдала разрешение на его строительство.

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Теги: #США#Украина#Россия#Северный поток-2