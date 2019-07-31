"Нафтогаз" назвал Гаагскому суду стоимость захваченных активов в Крыму

"Нафтогаз" просит Трибунал обязать Российскую Федерацию выплатить в пользу истцов 5,2 миллиарда долларов. Ожидается, что суд вынесет решение не ранее конца 2020 года.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и предприятия, входящие в группу "Нафтогаз", в конце июня подали в Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов группы в Крыму.

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Об этом сказано в сообщении пресс-службы компании.

Отмечается, что "Нафтогаз" просит Трибунал обязать Российскую Федерацию выплатить в пользу истцов 5,2 миллиарда долларов. Ожидается, что Трибунал вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.

В компании напомнили, что Трибунал уже признал, что Российская Федерация нарушила ряд положений Соглашения о защите инвестиций, экспроприировав активы группы "Нафтогаз" в Крыму.

Поскольку Трибунал решил разделить производство на две стадии, вопрос определения компенсации убытков будет рассматриваться на второй из них.

Справка УНИАН. Весной 2014 года Россия, нарушая нормы международного права, захватила Крымский полуостров. В результате этой аннексии дочерняя компания "Нафтогаза" - "Черноморнефтегаз" потеряла свои основные активы (в частности, буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина"), а также доступ к месторождениям природного газа на шельфе Черного моря.

Для защиты своих интересов в октябре 2016 года "Нафтогаз" инициировал арбитражное производство в соответствии с Соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известным как российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашение.