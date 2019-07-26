"Укрнафта" остановила работу пяти скважин на Западной Украине из-за блокирования дорог

Из-за невозможности транспортировать нефть компания ежедневно теряет 7 тонн продукции.

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания "Укрнафта" остановила работу пяти скважин в Ивано-Франковской области из-за того, что местные жители, требуя сделать ремонт дороги, перекрыли единственный подъездной путь к объектам, сообщила пресс-служба "Укрнафты".

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По информации компании, продукция от скважин поступает в резервуары, а дальше должна вывозиться, но, поскольку вывезти нефть из-за заблокированной дороги невозможно, резервуарный парк заполнен. Сегодня была остановлена работа четырех скважин Быткив-Бабченского месторождения нефтегазодобывающего управления (НГДУ) "Надвирнанефтегаз".

"Поэтому НГДУ ежедневно недополучает не менее 7 тонн нефти и 5 тысяч кубометров нефтяного газа. С каждым днем убытки растут вместе с размером ответственности за заблокированную дорогу. А с ними растут и потери государства, уменьшаются налоговые поступления в местный бюджет", - отметили в компании.

Как пояснили в компании агентству УНИАН, из-за заблокированной дороги нет проезда для бригады по ремонту на скважины, требующие подземного ремонта.

"На данный момент - это 5 скважин, простаивают в ожидании подземного ремонта скважин. И также одна бригада цеха капитального и подземного ремонта скважин (15 человек) в простое - получают половину заработка", - отметили в пресс-службе.

"Укрнафта" призывает местные власти, Офис президента Украины, патрульную полицию вмешаться в разрешение ситуации.

В компании сообщили, что с 9 июля в селе Пасечная (Надворнянский район Ивано-Франковской области) перекрыт участок дороги. Местные жители заблокировали проезд, требуя капитального ремонта пути, который объединяет не только Пасечную с другими населенными пунктами, но и ведет к местным промышленным объектов.

Справка УНИАН. ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Ее доля в общегосударственной добыче нефти с газовым конденсатом в 2017 году составила 65,7%, доля в общей добыче газа – 5,3%. На балансе предприятия находится 43 буровых установки, 1936 нефтяных и 168 газовых скважин.

"Укрнафта" владеет 537 АЗС в большинстве регионов Украины. 50%+1 акция компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".