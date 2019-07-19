В Кабмине предложили направить на субсидии 2 миллиарда от спецпошлин на топливо из России

По его словам, эти средства необходимо направить на расширение программы субсидий для малообеспеченных слоев населения.

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус предложил направить дополнительно около 2 миллиардов гривень на субсидии за счет средств от введенной специальной пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа из России.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента со ссылкой на слова представителя президента в Кабинете министров Андрея Геруса.

По информации пресс-службы, Герус сообщил, что на днях правительство утвердило постановление, которым ввело специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа. По его оценкам, благодаря этому госбюджет получит около 2 миллиардов гривень в год, и эти средства необходимо направить на субсидии.

"Украинский бюджет дополнительно получит около 2 миллиардов гривень в год. По моему мнению, эти средства необходимо направить на расширение программы субсидий для малообеспеченных слоев населения", - цитирует пресс-служба Геруса.

По информации Геруса, по состоянию на январь 2018 года 6,9 миллиона домохозяйств пользовались субсидиями, однако вследствие различных решений по состоянию на январь текущего года количество субсидиантов уменьшилась до 3,6 миллиона домохозяйств.

"Это вылилось в снижение платежной дисциплины, увеличение долгов за жилищно-коммунальные услуги. По моему убеждению, дополнительно 1-1,5 миллиона необеспеченных семей обоснованно имеют право на субсидии, поэтому мы сейчас разрабатываем соответствующие изменения в правила получения субсидий", - сообщает пресс-служба, ссылаясь на слова Геруса.

Представитель главы государства отметил, что общее решение президента и правительства о введении спецпошлины принято в ответ на расширение российских экономических санкций. Он напомнил, что в апреле-мае РФ ограничила поставки в Украину нефти, моторного масла, битума, этанола, угля и др. Согласно решению украинского правительства, специальная пошлина на дизельное топливо составит с 1 августа 3,75% (с 1 октября - 4%), а на сжиженный газ - 1,75% (с 1 октября - 3%).

Также, по словам Геруса, соответствующее решение никак не повлияет на розничные цены на АЗС, поскольку на рынке есть конкуренция и альтернативные источники поставок из Беларуси, стран ЕС (Литва, Польша), поставки морем и тому подобное.

Он также добавил, что сейчас на рынке нефтепродуктов наблюдается профицит ресурса, есть основания для дальнейшего снижения розничных цен.

Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявлял о необходимости до следующего отопительного сезона пересмотреть систему предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, поскольку некоторые семьи требуют поддержки, но по тем или иным причинам они ее не получили.

В мае Кабинет министров Украины принял решение сократить сумму расходов на выплату субсидий населению по оплате жилищно-коммунальных услуг на 8 млрд грн.

Вчера, 18 июля Кабинет министров Украины ввел специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.