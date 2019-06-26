Ночной тариф на электричество для населения будет действовать и в июле

При наличии соответствующего учета потребления, коэффициент для двухзонного тарифа составляет 0,5 от обычного тарифа на электроэнергию.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), заявила о том, что ночной тариф на электроэнергию для населения Украины продолжит действовать после 1 июля текущего года.

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Соответствующее разъяснение размещено на сайте регулятора.

"Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщает, что тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей (населения), дифференцированные по периодам времени, продолжают действовать после 1 июля 2019 года", - сказано в сообщении.

Регулятор отметил, что, при наличии соответствующего учета потребления, коэффициент для двухзонного тарифа составляет 0,5 от обычного тарифа в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы с 23 часов до 7 часов, и полный тариф в другие часы суток.

Коэффициент по трехзонным тарифам составит 1,5 тарифа в часы максимальной нагрузки энергосистемы с 8 часов до 11 часов и с 20 часов до 22 часов. Полный тариф действует в полупиковый период с 7 часов до 8 часов, с 11 часов до 20 часов, с 22 часов до 23 часов. В то же время, в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы с 23 часов до 7 часов коэффициент составит 0,4 от обычного тарифа на электроэнергию.

Как сообщал УНИАН, в январе Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила постановление, предусматривающее ночной тариф на электроэнергию для юридических лиц. Об этом сообщала пресс-служба регулятора.