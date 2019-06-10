Новые постановления Кабмина о рынке электроэнергии приведут к повышению цен для промышленности – «Укрэнерго»

Новый порядок обязывает «Укрэнерго» компенсировать поставщикам универсальных услуг расходы, связанные с выполнением специальных обязанностей по поставке электроэнергии населению.

Положение о возложении спецобязанностей по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей, которое утвердило правительство 5 июня 2019 г., неизбежно повысит цены на электроэнергию для промышленности и ставит под угрозу операционную безопасность энергосистемы. Об этом говорится в письмах-обращениях «Укрэнерго» к премьер-министру Владимиру Гройсману и вице-премьер-министру Владимиру Кистиону.

С текстами обращений можно ознакомиться по ссылкам: к Гройсману и к Кистиону.

«Укрэнерго» обращает внимание правительства на то, что недостатки в порядке не позволят сдерживать рост цен на электроэнергию и приведут к серьезным нарушениям в работе участников рынка и самого «Укрэнерго».

Порядок обязывает «Укрэнерго» компенсировать поставщикам универсальных услуг расходы, связанные с выполнением специальных обязанностей по поставке электроэнергии населению.

Вместе с тем тарифы на услуги по передаче электроэнергии и услуги с диспетчерского управления на II полугодие 2019 г. не предусматривают этой компенсации. Ее можно заложить только в тариф на передачу электроэнергии, а это неизбежно приведет к росту цен для промышленности минимум на 40% (по расчетам НКРЕКП). По итогам 4 месяцев 2019 г. уровень расчетов за электроэнергию составляет 97,5%, а общая задолженность достигла 1,853 млрд грн. В такой ситуации риски финансовой дестабилизации компании очень высокие. Компания будет вынуждена компенсировать расходы за спецобов'язками за счет других видов деятельности. Это ставит под угрозу операционную безопасность энергосистемы Украины и противоречит принципу финансовой и операционной независимости оператора системы передачи.

Также положение обязывает ГП «НАЭК «Энергоатом» до 60% произведенной электроэнергии и ЧАО «Укргидроэнерго» до 20% продавать по двусторонним договорам по ограниченной цене поставщикам универсальных услуг, операторам систем распределения и оператору системы передачи. В обращении к Правительству Укрэнерго отмечает, что это требование невозможно выполнить для населения, которое проживает на территории «острова Бурштынской ТЭС», поскольку он не имеет электрических связей с основной частью энергосистемы Украины.