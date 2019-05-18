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Агентство "Марионетки" вскрыло обман семейством Тунянов на рынке солнечной энергетики

15:33, 18 мая 2019
Энергетика
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Актуально

Скандал на рынке солнечной энергетики. Агентство журналистских расследований Marionetki.net вскрыло факты мошенничества со стороны представителей международной компании Recom.

Как пишет Агентство, Гамлет и Нарек Туняны виртуозно водят за нос целую отрасль экономики, рекламируют себя производителями, не являясь ими, подписывают сомнительные договора на поставки солнечных модулей из-за границы, получают за это сотни тысяч долларов предоплаты, а затем обманывают своих клиентов, не поставляя обещанное, или же отправляют продукцию со значительной просрочкой, что влечет за собой колоссальные убытки для украинской солнечной индустрии.

Нарек Тунян

Как уточняют журналисты-расследователи, Гамлет Тунян - это 100% кипрский учредитель украинской компании ООО “Реком Украина” с уставным капиталом в... 10 (!) тысяч гривен. Также он владелец и директор немецкой компании Recom AG.

Нарек Тунян, представитель в Украине международной компании Recom AG, а также директор и представитель украинской компании ООО “Реком Украина”, действия которого привели к многомиллионным убыткам украинских солнечных электростанций.

Одной из первых заключило договор на поставку солнечных модулей с “международной” фирмой Recom харьковское представительство компании “Атмосфера”.

Ее менеджер Людмила Алдохина раскрыла агентству детали сделки, в результате которой “Атмосфере” пришлось за свои деньги закупить оборудование для электростанции.  

Менеджеры европейских офисов Recom AG переставали отвечать на звонки, а затем и вовсе пропадали…  

По словам Людмилы, первая часть партии солнечных панелей пришла не вовремя и не того качества, которое было прописано в договоре. А вторая часть… вообще не была поставлена!

Гамлет Тунян

Расследование обстоятельств договорных отношений с днепровской компанией “Сан Энерджи” вскрыло тот факт, что Гамлет Тунян, не имея собственного производства в Китае, попытался обмануть не только заказчика, но и производителя солнечных модулей - китайскую фирму DAH Solar.

Заказчик внес 100%-ю предоплату, но целых четыре месяца не мог получить свой товар в одесском порту. По словам потерпевших, менеджеры немецкой Recom AG отправили украинской стороне… липовые документы (коносамент) на его получение.

Как утверждают в “Сан Энерджи”, реально Recom AG не имеет собственных мощностей, а выступает посредником (перекупщиком) в данной цепи, имея только право размещать свое наименование на продукции, которая произведена китайскими заводами-изготовителями.

Журналист агентства расследований встретился с еще одним потерпевшим от мошеннических действий RECOM. В  сентябре 2017 года эта компания заключила договор о поставке солнечных модулей с ООО «ЗАС ЭНЕРГОСЕРВИС».

По словам директора Анастасии Попель, задержка в поставках солнечных панелей со стороны Recom AG составила 4 месяца. На таможне имели место все те же проблемы с предоставлением оригиналов документов на получение товара (коносаментом). В итоге  “ЗАС ЭНЕРГОСЕРВИС” понес убытки за демередж в сумме почти 70 тысяч долларов, а не полученная генерация солнечной энергии составила около 1,5 миллионов долларов.

Агентство расследований передало вопросы к генеральному интервью и подозрение в совершении мошеннических действий Нареку Туняну 17 апреля лично в руки, а также на официальный почтовый ящик на сайт компании.  

До сих пор Нарек Тунян не предоставил журналистам никакого ответа.

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