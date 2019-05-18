Агентство "Марионетки" вскрыло обман семейством Тунянов на рынке солнечной энергетики

Как пишет Агентство, Гамлет и Нарек Туняны виртуозно водят за нос целую отрасль экономики, рекламируют себя производителями, не являясь ими.

Скандал на рынке солнечной энергетики. Агентство журналистских расследований Marionetki.net вскрыло факты мошенничества со стороны представителей международной компании Recom.

Как пишет Агентство, Гамлет и Нарек Туняны виртуозно водят за нос целую отрасль экономики, рекламируют себя производителями, не являясь ими, подписывают сомнительные договора на поставки солнечных модулей из-за границы, получают за это сотни тысяч долларов предоплаты, а затем обманывают своих клиентов, не поставляя обещанное, или же отправляют продукцию со значительной просрочкой, что влечет за собой колоссальные убытки для украинской солнечной индустрии.

Как уточняют журналисты-расследователи, Гамлет Тунян - это 100% кипрский учредитель украинской компании ООО “Реком Украина” с уставным капиталом в... 10 (!) тысяч гривен. Также он владелец и директор немецкой компании Recom AG.

Нарек Тунян, представитель в Украине международной компании Recom AG, а также директор и представитель украинской компании ООО “Реком Украина”, действия которого привели к многомиллионным убыткам украинских солнечных электростанций.

Одной из первых заключило договор на поставку солнечных модулей с “международной” фирмой Recom харьковское представительство компании “Атмосфера”.

Ее менеджер Людмила Алдохина раскрыла агентству детали сделки, в результате которой “Атмосфере” пришлось за свои деньги закупить оборудование для электростанции.

Менеджеры европейских офисов Recom AG переставали отвечать на звонки, а затем и вовсе пропадали…

По словам Людмилы, первая часть партии солнечных панелей пришла не вовремя и не того качества, которое было прописано в договоре. А вторая часть… вообще не была поставлена!

Расследование обстоятельств договорных отношений с днепровской компанией “Сан Энерджи” вскрыло тот факт, что Гамлет Тунян, не имея собственного производства в Китае, попытался обмануть не только заказчика, но и производителя солнечных модулей - китайскую фирму DAH Solar.

Заказчик внес 100%-ю предоплату, но целых четыре месяца не мог получить свой товар в одесском порту. По словам потерпевших, менеджеры немецкой Recom AG отправили украинской стороне… липовые документы (коносамент) на его получение.

Как утверждают в “Сан Энерджи”, реально Recom AG не имеет собственных мощностей, а выступает посредником (перекупщиком) в данной цепи, имея только право размещать свое наименование на продукции, которая произведена китайскими заводами-изготовителями.

Журналист агентства расследований встретился с еще одним потерпевшим от мошеннических действий RECOM. В сентябре 2017 года эта компания заключила договор о поставке солнечных модулей с ООО «ЗАС ЭНЕРГОСЕРВИС».

По словам директора Анастасии Попель, задержка в поставках солнечных панелей со стороны Recom AG составила 4 месяца. На таможне имели место все те же проблемы с предоставлением оригиналов документов на получение товара (коносаментом). В итоге “ЗАС ЭНЕРГОСЕРВИС” понес убытки за демередж в сумме почти 70 тысяч долларов, а не полученная генерация солнечной энергии составила около 1,5 миллионов долларов.

Агентство расследований передало вопросы к генеральному интервью и подозрение в совершении мошеннических действий Нареку Туняну 17 апреля лично в руки, а также на официальный почтовый ящик на сайт компании.

До сих пор Нарек Тунян не предоставил журналистам никакого ответа.