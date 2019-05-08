Снижения цен на газ для населения: Кабмин урегулировал коллизию в постановлениях

Правительство урегулировало коллизию между нормами двух постановлений по цене на газ для населения и ТКЭ.

Кабинет министров привел в соответствие друг с другом постановления, регулирующие цену на природный газ. Данное решение было принято на заседании правительства.

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Кабмин прописал отсылку в постановлении от 3 апреля №293 "Некоторые вопросы деятельности акционерного общества "НАК "Нефтегаз Украины", которым предусматривалась возможность установления цены на газ для населения на уровне цены на газ для промпотребителей, на постановление №867 от 19 октября 2018 года, который определял цену газа по спецобязательствам, сообщает 112.ua.

Таким образом, Кабмин устранил противоречие, когда одновременно действовали 2 постановления, которые могли устанавливать разную цену на газ.

Напомним, цена на газ на мировых рынках резко упала, и получалось, что при применении действующим постановлением №867 формулы населению пришлось бы платить за газ даже больше, чем промышленным потребителям.

Как сообщал УНИАН, согласно меморандуму по программе stand-by с Международным валютным фондом, Украина взяла на себя обязательства повысить цену на газ для населения на 15% с 1 мая 2019 года, а также с 2020 года приравнять цены к рыночным.

Учитывая снижение цен на газ на европейском рынке, в конце апреля Кабинет министров и Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» согласовали снижение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май текущего года до 8,247 тыс. грн за тыс. куб. м с 8,55 тыс грн.

Национальный банк Украины в своих прогнозах отсрочил повышение цен на газ для населения на 15%, ранее ожидаемое в мае, на осень.