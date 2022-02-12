С начала февраля 2022 года в Украине цена сала взлетела до отметки 165 грн/кг.

С начала февраля в Украине значительно подорожало сало, поднявшись до отметки 165 грн/кг.

По сравнению с январем 2022 года, сало выросло в цене на 12,03 грн/кг. Тогда оно стоило 152,97 грн/кг. Об этом сообщает "Минфин".

С 2017 года сало подорожало почти в два раза. В феврале 2017 года средняя цена сала составляла 77-80 грн/кг.

Также выросло в цене и сало соленое. По сравнению с январем 2022 года, оно подорожало на 2,07 грн – с 195,23 грн/кг до 197,3 грн/кг.