Все желающие быстро получить разрешительные документы, должны были дать взятку.

В Одесской области разоблачили масштабную схему поборов с экспортеров "зернового коридора".

Как сообщили в Государственном бюро расследований, разоблачена масштабная схема поборов должностными лицами Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Одесской области.

"Чиновники брали взятки c субъектов хозяйственной деятельности, которые осуществляют экспорт зерновых культур через морские порты Одесской области по так называемому "зерновому коридору". Все, кто хотел беспрепятственно и быстро получить фитосанитарный сертификат и другие разрешительные документы должны были заплатить определенную сумму через посредников", - говорится в сообщении.

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Для сокрытия своих действий чиновники определили отдельные коммерческие предприятия, которые под видом консультаций и фумигационных услуг экспортерам зерновых культур выступали посредниками при получении неправомерной выгоды.

В рамках расследования проводится ряд обысков по месту работы и жительства фигурантов уголовного производства. Сейчас уже изъяты средства от незаконной деятельности, документальные материалы, а также другие предметы и вещи, которые будут служить доказательствами.

"Планируется принятие решения об объявлении подозрения лицам, причастным к сделке в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества", - сообщили в ГБР.

Ранее, 14 ноября, на брифинге в Одессе генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что в Одессе проходят обыски у должностных лиц Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Одесской области, которые подозреваются в вымогательстве взяток от экспортеров зерна.

Экспорт зерна во время войны:

22 июля Украина и Россия при посредничестве Турции подписала отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции Черным морем. Документами предусмотрен вывоз продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный" и создание безопасных маршрутов.

1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.

29 октября россияне заявили, что прекращают участие в реализации соглашений "зерновой инициативы" из-за якобы совершения Украиной "теракта" против кораблей Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму.

218 судов фактически были заблокированы на своих текущих позициях.

ООН, Турция и Украина заявили о намерении продолжать экспорт продовольствия и согласовали движение 14 судов с украинским зерном в Черном море. В ООН подчеркнули, что черноморская зерновая инициатива остается в силе, даже несмотря на заявления Российской Федерации о выходе из соглашения.

2 ноября РФ объявила, что возвращается к выполнению обязательств в рамках "зернового соглашения".

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