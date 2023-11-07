Интенсивная восьмидневная программа "Семена для будущего" началась с торжественной церемонии открытия в Государственном университете информационно-коммуникационных технологий и на базе столичного инновационного парка UNIT.City.

"В этом году участники программы смогут расширить свои технические и цифровые знания, а также отточить предпринимательское мышление, — сказал во вступительной речи Тони Цао, заместитель директора "Хуавэй Украина". — Лучшие команды примут участие во Всемирном конкурсе Tech4Good, где будут бороться за победу и исследовать огромный потенциал ИКТ для стимулирования устойчивого развития. Я уверен, что у студентов из Украины есть все шансы возглавить следующую волну инноваций для разработки прорывных технологий, создания собственного бизнеса или налаживания новых партнерств между странами и культурами".

В рамках мероприятия 21 финалист отборочного конкурса получил возможность обучаться и работать в проектных группах. Новые знания амбициозной украинской молодежи предоставляют ведущие отечественные и международные эксперты в сфере ИКТ. Они делятся с учащимися современными отраслевыми тенденциями в телекоммуникациях, цифровой трансформации, искусственном интеллекте, энергетике, инновациях и т.д. Менторы программы также приводят примеры выполнения практических задач, которые состоят в эффективном применении ИКТ в различных отраслях. Например, студенты принимают участие в мастер-классах по лидерству, трудоустройству, предпринимательству, устойчивому развитию.

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"Благодаря программе "Семена для будущего" молодые таланты из Украины имеют возможность приобрести новые навыки, которые крайне необходимы как для их профессионального роста, так и для развития сферы информационно-коммуникационных технологий. Компания "Хуавэй Украина" в очередной раз демонстрирует высокий уровень организации процесса с привлечением ведущих экспертов отрасли и представителей органов власти. Эти действия сегодня обязательно дадут достойный результат в будущем", — прокомментировал Владимир Толубко, ректор ДУИКТ.

Полученные знания от экспертов отрасли помогут новичкам создать в команде идею стартапа, направленного на решение социальных и экологических проблем. Таким образом, студенты и выпускники 2023 года повысят свою конкурентоспособность на рынке труда. Лучшую команду разработчиков стартапов пригласят участвовать в международном конкурсе Tech4Good Startup Sprint с призовым фондом $100000.

"Обмен приобретенным опытом в сфере ИКТ дает лучшее понимание общих и отличительных черт локальных рынков, а также того, куда и как следует двигаться дальше для создания новых интеллектуальных возможностей. Украинские студенты уже сейчас могут начать свой карьерный путь благодаря инициативе "Семена для будущего" и тем практическим навыкам, которые получат в течение программы. Эти знания позволят им заложить фундамент для создания более умного и устойчивого мира", — сказал в своем выступлении Михаил Згуровский, ректор КПИ.

При успешном прохождении программы студенты получат соответствующие сертификаты. К тому же лучшие ученики будут приглашены на оплачиваемую стажировку в компании "Хуавэй Украина". Для этого участники программы должны успешно сдать экзамены по обязательным онлайн-курсам (набрать минимум 80 баллов из 100). Далее их ожидает собеседование в

одном из подразделений компании, по результатам которого будет принято решение о дальнейшей стажировке. Следите за обновлениями программы "Семена для будущего" на сайте: www.seedsforthefuture.com.ua.