Украина видит в действиях Польши, Венгрии и Словакии нарушение их международных обязательств.

Отдельные государства-члены не могут запрещать импорт украинских товаров, именно поэтому Украина подала иски против Польши, Венгрии и Словакии во Всемирную торговую организацию.

Как говорится в статье УНИАН, такое заявление сделала первый вице-премьер-министр Украины-министр экономики Украины Юлия Свириденко, добавив, что видит в действиях Польши, Венгрии и Словакии нарушение их международных обязательств.

"Для нас принципиально важно доказать, что отдельные государства-члены не могут запрещать импорт украинских товаров. Поэтому мы подаем против них иски в ВТО. В то же время, мы надеемся, что эти государства снимут свои ограничения, и нам не придется долго выяснять отношения в судах. Нам нужна солидарность с ними и защита интересов фермеров", – заявила Свириденко.

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Ситуация с зерном

Еврокомиссия 15 сентября, отменила ограничения на ввоз зерна из Украины в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию.

Словакия, Польша и Венгрия объявили, что продолжат запрет на импорт украинского зерна.

18 сентября 2023 года стало известно о том, что Украина подаст в суд на Польшу, Венгрию и Словакию из-за запрета на зерно. Кроме того, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Киев намерен принять ответные меры по польскому экспорту фруктов и овощей.

20 сентября Болгария заявила о том, что вводит ограничения на импорт украинского зерна. Решение правительства Болгарии о продлении экспортных ограничений было продиктовано массовыми протестами местных фермеров.

В тот же день, 20 сентября 2023 года, в Польше заявили о готовности к диалогу с Украиной. Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что сейчас движение происходит в правильном направлении для поиска общего решения.

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