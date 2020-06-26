Сеть "АТБ" начала продавать алкоголь по паспорту в приложении "Дія"
12:47, 26 июня 2020Агро
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Украинцы смогут предъявить паспорт в электронном виде для покупки алкоголя в магазинах "АТБ".
Иллюстрация REUTERS
Сеть продуктовых супермаркетов "АТБ" начала продавать алкоголь по паспорту в мобильном приложении для оцифрованных документов "Дія".
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Об этом сообщается на странице приложения "Дія" в Twitter.
"Посетите "АТБ" и проверьте, как работает "Дія". Крупнейший ритейлер Украины официально принимает цифровые документы", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ранее Министерство цифровой трансформации запустило цифровую автостраховку в мобильном приложении для оцифрованных документов "Дія".
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