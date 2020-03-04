ЕС снял запрет на импорт курятины из Украины

Запрет ЕС на импорт украинской курятины действовал с конца января.

Европейский Союз снял запрет на импорт курятины из Украины, который действовал с 23 января в связи со вспышкой птичьего гриппа в Винницкой области.

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Об этом говорится в решении ЕС, опубликованном на сайте Европейской комиссии.

Как сообщил на своей странице в Facebook представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий, ЕС также впервые применил режим зонирования к Украине, то есть признал границы вспышки гриппа на определенной территории, а не по стране в целом.

"Сегодня мы одержали две победы в аграрном, санитарном и фитосанитарном секторах. Во-первых, в результате проведенной консолидированной работы с Европейской Комиссией сегодня опубликовано решение о снятии запрета ЕС на импорт и транзит по территории ЕС продукции птицеводства из Украины. Во-вторых, ЕС впервые применил режим зонирования в Украину в контексте вспышки гриппа птицы", - написал он.

Также Точицкий добавил, что Украина планирует ввести в аграрном секторе механизм раннего предупреждения, что будет способствовать своевременному предупреждению и надлежащей борьбе с заболеваниями животных и растений, а также предотвращению их возможного негативного влияния на торговые отношения с ЕС.

Как сообщал УНИАН, 20 января этого года ветеринары зафиксировали первый с 2017 года случай птичьего гриппа в Украине – на агропредприятии "Хутор" в Винницкой области. В результате специалисты уничтожили более 100 тыс. голов домашней птицы.

23 января Европейский Союз временно приостановил импорт из Украины мяса и мясной продукции из птицы в связи со вспышкой птичьего гриппа. Аналогичный запрет ввели еще более 10 стран, в том числе Япония, Южная Корея, Азербайджан, Армения, Молдова и другие.