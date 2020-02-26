Более 10 стран ввели запрет на импорт украинской курятины из-за вспышки птичьего гриппа - участник рынка

Импорт украинской курятины приостановили Япония, Республика Корея, Азербайджан, Армения, Молдова, Ирак и другие.

Запрет на импорт украинской курятины из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области в январе ввели более 10 стран.

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Об этом говорится в сообщении агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт» (МХП).

“В связи со вспышкой птичьего гриппа, зафиксированной в январе на предприятии «Хутор» в Винницкой области (не входит в группу МХП), ряд стран ввели запрет на импорт курятины из Украины. В частности: Япония, Республика Корея, Азербайджан, Армения, Молдова, Ирак, Филиппины, Марокко, Тунис, Сингапур, Кувейт, Саудовская Аравия и другие. Запрет на ввоз курятины из Украины анонсировал также Китай”, - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Европейский Союз частично снял запрет на ввоз мяса птицы со всей территории Украины. Тем не менее, пока что Украина ожидает официального уведомления со стороны ЕС, которое позволит возобновить экспорт украинской продукции.

Как сообщал УНИАН, 20 января этого года ветеринары зафиксировали первый с 2017 года случай птичьего гриппа в Украине – на агропредприятии "Хутор" в Винницкой области. В результате специалисты уничтожили более 100 тыс. голов домашней птицы.

23 января Европейский Союз временно приостановил импорт из Украины мяса и мясной продукции из птицы в связи со вспышкой птичьего гриппа. 24 января импорт почти всех продуктов птицеводства из Винницкой области приостановила и Беларусь.