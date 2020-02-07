Арахамия спрогнозировал, когда будет окончательно принят "земельный" законопроект

Председатель фракции "Слуга народа" считает, что законопроект должен быть принят в том формате, который поддержан профильным комитетом.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует принятие закона о рынке земли в середине апреля.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Я думаю, что в апреле", - отметил Арахамия относительно того, когда состоится окончательное голосование по законопроекту.

"Мы вчера измеряли, какова скорость прохождения поправок. Сегодня еще домериваем - она не ускоряется. Если с такой скоростью будем двигаться, несмотря на то, сколько у нас сессионных недель, то это случится в апреле", - сказал он.

На уточнение УНИАН, о какой части апреля говорится, Арахамия отметил: "Где-то 16-17 апреля".

Он также отметил: "Мы за то, чтобы этот законопроект в формате, в котором он поддержан в комитете, принимать. Если кто-то хочет просто создать искусственные проблемы, а потом за то, что они решат эти проблемы, что-то выторговать, - мы на это не идем, с террористами мы не торгуемся".

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Верховная Рада начала рассмотрение во втором чтении законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» (№2178-10). Депутаты успели рассмотреть более 180 из более чем 4 тысяч поправок.

Сегодня, 7 февраля, первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко предположил, что рассмотрение законопроекта о рынке земли продлится 3-5 пленарных недель.